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  4. Вирт оценил влияние Мудрика на игру сборной Украины перед матчем с Албанией
Лига наций
19 ноября 2024, 15:49 |
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Вирт оценил влияние Мудрика на игру сборной Украины перед матчем с Албанией

Специалист надеется на мощную игру Михаила

19 ноября 2024, 15:49 |
400
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Вирт оценил влияние Мудрика на игру сборной Украины перед матчем с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский тренер Юрий Вирт обратился к полузащитнику национальной сборной Украины Михаилу Мудрику перед матчем против сборной Албании в Лиге наций. Специалист выделил сильнейшие стороны Михаила.

«На сегодняшний день Мудрик – один из лидеров национальной сборной. Мощно Мудрик отыграл против Грузии (1:1). Имел достаточно свободного пространства часто и, включая свою фантастическую скорость, терроризировал оборону соперников. Он сейчас прогрессирует.

По-моему, сейчас Михаил в оптимальных кондициях. Хотя и нет места в основном составе Челси в поединках АПЛ, играя со старта в кубковых матчах и Лиге конференций», – сказал специалист.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Юрий Вирт сделал свой прогноз на матч национальной команды против Албании.

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Юрий Вирт Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Лига наций сборная Албании по футболу Албания - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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