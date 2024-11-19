Вирт оценил влияние Мудрика на игру сборной Украины перед матчем с Албанией

Украинский тренер Юрий Вирт обратился к полузащитнику национальной сборной Украины Михаилу Мудрику перед матчем против сборной Албании в Лиге наций. Специалист выделил сильнейшие стороны Михаила.

«На сегодняшний день Мудрик – один из лидеров национальной сборной. Мощно Мудрик отыграл против Грузии (1:1). Имел достаточно свободного пространства часто и, включая свою фантастическую скорость, терроризировал оборону соперников. Он сейчас прогрессирует.

По-моему, сейчас Михаил в оптимальных кондициях. Хотя и нет места в основном составе Челси в поединках АПЛ, играя со старта в кубковых матчах и Лиге конференций», – сказал специалист.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Юрий Вирт сделал свой прогноз на матч национальной команды против Албании.