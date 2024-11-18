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Лига наций
18 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:47
205
2

Экс-чемпион Албании объяснил, в чем секрет прогресса их сборной

В 2002 году украинец выиграл титул в составе «Динамо»

18 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:47
205
2
Экс-чемпион Албании объяснил, в чем секрет прогресса их сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Албании

Украинец Сергей Романишин стал первым отечественным игроком, выигрывавшим титул чемпиона Албании в составе тиранского «Динамо» в 2002 году.

В активе этого крайнего защитника выступили не только за стрыйскую «Скалу», львовские «Карпаты», бориспольский «Борисфен», кременчугский «Кремень», но и еще несколько албанских клубов: «Влазния», «Беса», «Шкумбини», « Скендербеу».

Сергей Романишин, который в свое время играл за юношескую сборную Украины, а сейчас проживает в Канаде, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги наций между сборными Албании и Украины:

«Я не буду оригиналом, когда скажу, что сборная Албании в последние годы на виду. Ни в какое сравнение не идет и нынешний уровень чемпионата Албании, и когда мне там приходилось выступать. Прогресс – очевиден.

Что касается сборной Албании, то ее продвижение можно объяснить тем, что многие местные футболисты стали легионерами и стремительно добавляют, защищая цвета зарубежных клубов. И тренерскому штабу сборной Албании есть из кого выбирать.

В Тиране украинскую сборную ждет сложное испытание. Тем более, что последние матчи подопечные Сергея Реброва проводят не совсем удачно и поэтому они не будут фаворитами. Все же, благодаря более крепкому характеру, более ровному составу украинцы должны одержать верх. Счет? Много голов не будет – 1:0».

Ранее мы сообщали, где можно посмотреть онлайн матч Лиги наций Албания – Украина.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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BATI-GOOOOOL
Завтра поставлять вас на ваше місце....Україна переможе !!! 
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Saar
Фаворитами не будуть, але гоу візьмуть..мда, сказанув
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