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Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 18 ноября 2024, 16:01
196
0

Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Вернидуб – настоящий патриот Украины»

Игрок Кривбасса поделился мыслями об основной команде

18 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 18 ноября 2024, 16:01
196
0
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Вернидуб – настоящий патриот Украины»
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Ярослав Шевченко, 18-летний футболист «Кривбасса», прокомментировал дебют за основную команду. Также игрок поделился мыслями о тренировках клуба.

– Ты недавно дебютировал за первую команду в Кубке Украины. Какие твои ощущения от дебюта?

– Хочу сказать, что для меня это был несколько неожиданный шаг от тренера, ведь в последнее время было мало игровой практики. Но я очень благодарен Юрию Вернидубу за это время, которое получило на поле. Мог даже отличиться голом на последних минутах. Поэтому очень рад, что получил время в столь важном матче.

– Ты в этом сезоне начал регулярно попадать в заявку первой команды. Как сильно отличаются тренировки в U-19 и основной команде?

- Это нагрузка, разный опыт футболистов. Но в юношеской команде тренерский штаб пытается придерживаться идеологии первой команды, потому что игроки U-19 частенько вызываются в главную. А вообще, я уже привык к игрокам основной команды, а именно скоростям, нагрузкам и уже в хороших отношениях с другими. Шанс, который мне дают в первой команде, еще раз доказывает то, что в «Кривбассе» внимательно следят за молодежью и хотят развивать собственную Академию.

– Наверное, у каждого игрока на тренировках есть определенные игроки, с которыми сложнее всего играть, можешь назвать таких?

– Трудно играть против Олега Кожушка, потому что он очень быстрый и не любит проигрывать борьбу. И еще хочу отметить Ивана Дибанго.

– Как тебе в целом работается под руководством Юрия Вернидуба?

– Конечно, Юрий Николаевич – очень квалифицированный тренер. К тому же он настоящий патриот Украины, ведь с первых дней войны вернулся домой и встал на защиту родной страны. У него очень большой опыт, он играл с «Зарей» и «Шерифом» в еврокубках. Поэтому я всегда прислушиваюсь к его решениям и подсказкам. Уверен, с Юрием Вернидубом у «Кривбасса» хорошее будущее.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Иван Дибанго Олег Кожушко Юрий Вернидуб
Андрій Вітренко Источник: ФК Кривбасс
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