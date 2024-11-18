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Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:49
386
0

Источник: легионер Полесья успешно перенес операцию

Таллес Коста вернется в строй на зимних сборах

18 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:49
386
0
Источник: легионер Полесья успешно перенес операцию
ФК Полесье. Таллес Коста

Бразильский полузащитник «Полесья» Таллес Коста лег под хирургический нож для коррекции мениска.

Как сообщает ТаТоТаке, проблема с мениском беспокоила футболиста со времен выступлений в чемпионате Бразилии. Ожидается, что игрок вернется в команду во время зимних сборов.

В настоящее время Коста проходит восстановление на тренировочной базе житомирского клуба.

В этом сезоне Таллес отыграл 13 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами.

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Таллес Коста Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига операция на колене операция
Андрій Вітренко Источник: ТаТоТаке
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