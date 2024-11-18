Источник: легионер Полесья успешно перенес операцию

Бразильский полузащитник «Полесья» Таллес Коста лег под хирургический нож для коррекции мениска.

Как сообщает ТаТоТаке, проблема с мениском беспокоила футболиста со времен выступлений в чемпионате Бразилии. Ожидается, что игрок вернется в команду во время зимних сборов.

В настоящее время Коста проходит восстановление на тренировочной базе житомирского клуба.

В этом сезоне Таллес отыграл 13 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами.