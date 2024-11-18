Украина. Премьер лига18 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:49
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Источник: легионер Полесья успешно перенес операцию
Таллес Коста вернется в строй на зимних сборах
18 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:49
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Бразильский полузащитник «Полесья» Таллес Коста лег под хирургический нож для коррекции мениска.
Как сообщает ТаТоТаке, проблема с мениском беспокоила футболиста со времен выступлений в чемпионате Бразилии. Ожидается, что игрок вернется в команду во время зимних сборов.
В настоящее время Коста проходит восстановление на тренировочной базе житомирского клуба.
В этом сезоне Таллес отыграл 13 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами.
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