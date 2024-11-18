«Будешь детям рассказывать». Как звезда сборной Украины дебютировал в УПЛ
Илья Крупский, являющийся одним из лидеров «молодежки», вспомнил дебютный матч в УПЛ
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский вспомнил свой дебют в украинской Премьер-лиге за полтавскую «Ворсклу». Футболист впервые вышел на поле за полтавчан в матче против «Динамо».
«Да я как-то это все как в тумане воспринимал. Когда Юрий Вильевич подзвал меня, то сказал: «Иди сюда. Будешь детям рассказывать, как против «Динамо» дебютировал» И я действительно что-то там отбегал, как-то отыграл.
Не знаю, насколько хорошо или плохо, однако после этого меня уже начали регулярно привлекать в первую клубную команду, а когда после полномасштабного вторжения чемпионат Украины покинуло много давних легионеров и ведущих игроков, я уже начал постоянно играть», – сказал Крупский.
В текущем сезоне Илья Крупский сыграл за «Ворсклу» 11 поединков во всех официальных турнирах.
Ранее сообщалось, что молодым футболистом интересуются и «Динамо», и «Шахтер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Признание получил Винисиус Жуниор
Обзор событий на Итоговом турнире в Турине