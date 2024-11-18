«Будешь детям рассказывать». Как звезда сборной Украины дебютировал в УПЛ

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский вспомнил свой дебют в украинской Премьер-лиге за полтавскую «Ворсклу». Футболист впервые вышел на поле за полтавчан в матче против «Динамо».

«Да я как-то это все как в тумане воспринимал. Когда Юрий Вильевич подзвал меня, то сказал: «Иди сюда. Будешь детям рассказывать, как против «Динамо» дебютировал» И я действительно что-то там отбегал, как-то отыграл.

Не знаю, насколько хорошо или плохо, однако после этого меня уже начали регулярно привлекать в первую клубную команду, а когда после полномасштабного вторжения чемпионат Украины покинуло много давних легионеров и ведущих игроков, я уже начал постоянно играть», – сказал Крупский.

В текущем сезоне Илья Крупский сыграл за «Ворсклу» 11 поединков во всех официальных турнирах.

Ранее сообщалось, что молодым футболистом интересуются и «Динамо», и «Шахтер».