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Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 15:32 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:52
472
0

«Будешь детям рассказывать». Как звезда сборной Украины дебютировал в УПЛ

Илья Крупский, являющийся одним из лидеров «молодежки», вспомнил дебютный матч в УПЛ

18 ноября 2024, 15:32 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:52
472
0
«Будешь детям рассказывать». Как звезда сборной Украины дебютировал в УПЛ
ФК Ворскла. Илья Крупский

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский вспомнил свой дебют в украинской Премьер-лиге за полтавскую «Ворсклу». Футболист впервые вышел на поле за полтавчан в матче против «Динамо».

«Да я как-то это все как в тумане воспринимал. Когда Юрий Вильевич подзвал меня, то сказал: «Иди сюда. Будешь детям рассказывать, как против «Динамо» дебютировал» И я действительно что-то там отбегал, как-то отыграл.

Не знаю, насколько хорошо или плохо, однако после этого меня уже начали регулярно привлекать в первую клубную команду, а когда после полномасштабного вторжения чемпионат Украины покинуло много давних легионеров и ведущих игроков, я уже начал постоянно играть», – сказал Крупский.

В текущем сезоне Илья Крупский сыграл за «Ворсклу» 11 поединков во всех официальных турнирах.

Ранее сообщалось, что молодым футболистом интересуются и «Динамо», и «Шахтер».

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Илья Крупский Ворскла - Динамо Украинская Премьер-лига Юрий Максимов Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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