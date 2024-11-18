Немецкий клуб продлил контракт с хавбеком сборной Украины U-19

Клуб Второй немецкой Бундеслиги «Фортуна» Дюссельдорф объявил о пролонгации сотрудничества с 17-летним украинским полузащитником Максимом Ленем.

О сроках нового контракта не сообщается, однако в официальном коммюнике сказано, что со следующего сезона Лень будет выступать за «Фортуну» U-23.

В текущем сезоне Лень играет за «Фортуну» U-19, имея на своем счету 10 поединков, в которых он забил 3 гола и отличился 1 ассистом.

Карьеру футболиста Лень начинал в академии «Львова», однако в 2022 году отбыл в Германию.

С сентября нынешнего года Максим является футболистом сборной Украины U-19, за которую успел сыграть уже 6 матчей.