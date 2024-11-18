Эксперт нашел виновного в пропущенном голе сборной Украины от Грузии

Известный украинский тренер Ярослав Вишняк высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова в в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Судаков в моменте с пропущенным голом не доиграл с игроком, который наносил первый удар по воротам Трубина. Именно такие эпизоды, на которые обычно не так много людей обращает внимание, и оказались ключевыми в этом матче».

В итоге эксперт оценил действия звезды донецкого «Шахтера» в 6 баллов из 10 возможных.