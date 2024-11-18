Лига наций18 ноября 2024, 14:55 |
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Эксперт нашел виновного в пропущенном голе сборной Украины от Грузии
Ярослав Вишняк считает, что Георгий Судаков мог сыграть лучше
18 ноября 2024, 14:55 |
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Известный украинский тренер Ярослав Вишняк высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова в в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):
«Судаков в моменте с пропущенным голом не доиграл с игроком, который наносил первый удар по воротам Трубина. Именно такие эпизоды, на которые обычно не так много людей обращает внимание, и оказались ключевыми в этом матче».
В итоге эксперт оценил действия звезды донецкого «Шахтера» в 6 баллов из 10 возможных.
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