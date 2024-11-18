Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт нашел виновного в пропущенном голе сборной Украины от Грузии
Лига наций
18 ноября 2024, 14:55 |
1021
0

Эксперт нашел виновного в пропущенном голе сборной Украины от Грузии

Ярослав Вишняк считает, что Георгий Судаков мог сыграть лучше

18 ноября 2024, 14:55 |
1021
0
Эксперт нашел виновного в пропущенном голе сборной Украины от Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Ярослав Вишняк высказался об игре полузащитника национальной сборной Украины Георгия Судакова в в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Судаков в моменте с пропущенным голом не доиграл с игроком, который наносил первый удар по воротам Трубина. Именно такие эпизоды, на которые обычно не так много людей обращает внимание, и оказались ключевыми в этом матче».

В итоге эксперт оценил действия звезды донецкого «Шахтера» в 6 баллов из 10 возможных.

По теме:
«Не верю в этого парня». Цыганык назвал состав Украины на игру с Албанией
ВИДЕО. Мудрик получил награду Лев матча
Мойзе КИН: «Я пытался удивить Меньяна»
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Ярослав Вишняк Грузия - Украина Георгий Судаков
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Футбол | 18 ноября 2024, 08:51 1
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»

Легендарный француз выделил Пола Скоулза из «Манчестер Юнайтед»

«Это его матч». Эксперт назвал MVP поединка Грузия – Украина
Футбол | 18 ноября 2024, 13:38 0
«Это его матч». Эксперт назвал MVP поединка Грузия – Украина
«Это его матч». Эксперт назвал MVP поединка Грузия – Украина

Юрий Беньо отметил Михаила Мудрика

«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
Футбол | 18.11.2024, 11:58
«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
Футбол | 18.11.2024, 00:46
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина
«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией
Футбол | 17.11.2024, 15:22
«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией
«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработали Майк Тайсон и Джейк Пол за бой в США
Стало известно, сколько заработали Майк Тайсон и Джейк Пол за бой в США
16.11.2024, 08:27 1
Бокс
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 144
Футбол
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 24
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
17.11.2024, 06:06 11
Другие виды
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
17.11.2024, 09:41 3
Бокс
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
17.11.2024, 02:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем