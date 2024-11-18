Мойзе КИН: «Я пытался удивить Меньяна»
Нападающий сборной Италии прокомментировал поражение от Франции
Нападающий национальной сборной Италии Мойзе Кин прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче 6-го тура дивизиона А Лиги наций:
«Меньян хорошо сыграл. Я пытался его удивить, но он был готов. Мы играли хорошо. К сожалению, результат был против нас, но мы можем только учиться на этом. Это был тяжелый матч, потому что у нас было очень мало пространства для атаки, а у них отличные защитники. Я остаюсь уверенным в нашей силе».
Из-за поражения Италия потеряла первое место в группе Лиги наций и отдала лидерство Франции.
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