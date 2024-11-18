Николо БАРЕЛЛА: «Поражение – это всегда поражение»

Полузащитник национальной сборной Италии Николо Барелла прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче 6-го тура дивизиона А Лиги наций:

«Это был тяжелый матч, это точно. Франция – сильная команда. Мы старались до конца – мы взяли положительные моменты из выступления и из того, что Франция нас уважала. Грустно проигрывать таким образом, но игра была хорошей, и мы имели некоторые возможности забить. Мы могли бы сделать некоторые вещи лучше, но в целом все было неплохо.

Поражение – это всегда поражение, но мы должны проанализировать его. Мы мужественно начали после неудачного завершения выступления на Евро. Мы квалифицировались в четвертьфинал Лиги наций, что является положительным результатом. Финиш на первом месте был бы признанием нашей работы, но важно было просто пройти в плей-офф».