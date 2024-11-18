Майк МЕНЬЯН: «Я люблю делать решающие сейвы»

Вратарь национальной сборной Франции Майк Меньян прокомментировал победу над Италией (3:1) в матче 6-го тура дивизиона А Лиги наций:

«Я не знаю, спас ли я команду тем сейвом после удара Кина в конце матча. Но это замечательно. Мне нравится делать сейвы, когда они решающие, когда это важно для команды. Не было ничего лучше, чем победить сегодня. Мы хотели исправиться за домашнее поражение от Италии, и мы это сделали.

Это была игра для гордости после поражения дома от Италии в сентябре. Мы выложились на полную. Мы знаем, на что способны, когда играем вместе, когда играем как команда. Когда мы берем на себя обязательство помогать друг другу, мы можем делать великие вещи».