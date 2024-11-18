Юрий ВИРТ: «Зрелищной игры с Албанией не будет»
Черная полоса у наших нападающих должна закончиться
Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины, который состоится 19 ноября в Тиране:
«Поскольку для обеих сборных важен результат, то особо никто рисковать не будет. Зрелищного футбола не следует ожидать, как и ливня голевых моментов.
Я верю в украинскую сборную, надеюсь, что завтра закончится черная полоса у наших нападающих и они скажут свое веское слово. Склоняюсь к тому, что судьбу матча решит один забитый мяч и его запишут в свой актив подопечные Сергея Реброва. Не исключено, что гостям поможет качественный розыгрыш стандартного положения».
Поединок в Тиране начнется 19 ноября в 21.45 по киевскому времени.
Ранее экс-футболист киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями относительно выступлений сборной Украины.
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