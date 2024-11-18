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Лига наций
18 ноября 2024, 14:15 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:36
347
1

Юрий ВИРТ: «Зрелищной игры с Албанией не будет»

Черная полоса у наших нападающих должна закончиться

18 ноября 2024, 14:15 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:36
347
1
Юрий ВИРТ: «Зрелищной игры с Албанией не будет»
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины, который состоится 19 ноября в Тиране:

«Поскольку для обеих сборных важен результат, то особо никто рисковать не будет. Зрелищного футбола не следует ожидать, как и ливня голевых моментов.

Я верю в украинскую сборную, надеюсь, что завтра закончится черная полоса у наших нападающих и они скажут свое веское слово. Склоняюсь к тому, что судьбу матча решит один забитый мяч и его запишут в свой актив подопечные Сергея Реброва. Не исключено, что гостям поможет качественный розыгрыш стандартного положения».

Поединок в Тиране начнется 19 ноября в 21.45 по киевскому времени.

Ранее экс-футболист киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями относительно выступлений сборной Украины.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Marcus
Тут не треба бути експертом, щоб таке казати. А коли вона останній раз була ця ГРА? Останнім часом лише якась тягомотина з безвільним ходінням по полю. Всі вже все зрозуміли. Поки Пазіки та Сірожки пилять бюджети, не буде ГРИ абсолютно ніякої . Колись хоч був якийсь камон-плей де всі носилися по полю ,а зара всі таке відчуття,  виходять на поле вже з повними штанами лайна
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