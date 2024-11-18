Известный агент назвал состав Украины на Албанию. Схема – 3-5-1-1

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло назвал стартовый состав национальной сборной Украины на матч 6-го тура Лиги наций против Албании:

«Решающий матч в Лиге наций. Особенно наглые журналисты дают советы, в каком стиле должна играть сборная Украины. Давать советы тренеру – глупость.

Тем не менее, по заявкам радиослушателей я провел аналитический и технический анализ потенциала игроков сборной. Использовал метрики Wyscout, Second Spectrum, Opta, Catapult и другие.

По итогу получил результат. Состав, тактическое построение. Я не люблю давать советы, особенно когда их не просят. Результат на фото. Можем обсудить детали».

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.