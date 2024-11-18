Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный агент назвал состав Украины на Албанию. Схема – 3-5-1-1
Лига наций
18 ноября 2024, 13:50 |
116
0

Известный агент назвал состав Украины на Албанию. Схема – 3-5-1-1

Вячеслав Заховайло провел собственный анализ потенциала игроков сборной

18 ноября 2024, 13:50 |
116
0
Известный агент назвал состав Украины на Албанию. Схема – 3-5-1-1
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло назвал стартовый состав национальной сборной Украины на матч 6-го тура Лиги наций против Албании:

«Решающий матч в Лиге наций. Особенно наглые журналисты дают советы, в каком стиле должна играть сборная Украины. Давать советы тренеру – глупость.

Тем не менее, по заявкам радиослушателей я провел аналитический и технический анализ потенциала игроков сборной. Использовал метрики Wyscout, Second Spectrum, Opta, Catapult и другие.

По итогу получил результат. Состав, тактическое построение. Я не люблю давать советы, особенно когда их не просят. Результат на фото. Можем обсудить детали».

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
«Это его матч». Эксперт назвал MVP поединка Грузия – Украина
Максим ШАЦКИХ: «Албания – вонючая команда»
Албания – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Анатолий Трубин Виталий Миколенко Николай Матвиенко Илья Забарный Михаил Мудрик Александр Назаренко (футболист) Александр Зинченко Владимир Бражко Николай Шапаренко Георгий Судаков Артем Довбик Вячеслав Заховайло сборная Украины по футболу Лига наций сборная Албании по футболу Албания - Украина
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Футбол | 17 ноября 2024, 15:11 15
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?

Национальная сборная сыграла вничью с Грузией

Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Снукер | 18 ноября 2024, 07:05 3
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет

Знаменитый ветеран снукера из Уэльса победил китайца Сяо Годуна

Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Футбол | 18.11.2024, 07:48
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
«Его уровень» Леоненко уничтожил звезду сборной Украины, сравнив с Роналду
Футбол | 18.11.2024, 13:15
«Его уровень» Леоненко уничтожил звезду сборной Украины, сравнив с Роналду
«Его уровень» Леоненко уничтожил звезду сборной Украины, сравнив с Роналду
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
Футбол | 17.11.2024, 13:33
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 144
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
17.11.2024, 06:06 12
Другие виды
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем