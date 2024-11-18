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Лига наций
18 ноября 2024, 13:38 | Обновлено 18 ноября 2024, 13:42
542
0

«Это его матч». Эксперт назвал MVP поединка Грузия – Украина

Юрий Беньо отметил Михаила Мудрика

18 ноября 2024, 13:38 | Обновлено 18 ноября 2024, 13:42
542
0
«Это его матч». Эксперт назвал MVP поединка Грузия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский тренер Юрий Беньо высказался об игре вингера национальной сборной Украины Михаила Мудрика в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Это его матч. Грузины играют первым номером, у тебя пространства очень много. Знаете, это как раз его игры, где как раз его скорость и должна использоваться. Поэтому было бы странно, если бы он в такой игре не был бы заметен, потому что здесь имеешь столько пространства, знаете, и с его скоростью, с дриблингом. Было грех не пользоваться такими возможностями.

Он блистал, потому что такой характер игры сложился. Мы забили быстрый мяч, грузины играли первым номером. Преимущественно мы искали на переходном моменте. Где Миша – это как раз лучшие его стороны. Почему его в Англию и купили – потому что на пространстве с ним очень трудно, потому что имеет скорость, дриблинг. Гол первый – по сути, его: он протащил через все поле. И, по сути, это он забил, а не автогол, потому что острую передачу отдавал, она бы дошла до адресата и, я думаю, был бы гол. Поэтому он и блистал».

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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