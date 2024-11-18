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Украина. Первая лига
18 ноября 2024, 12:45 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:47
978
0

Лидер Первой лиги попрощался с четырьмя игроками

Клуб решил расторгнуть соглашение с футболистами

18 ноября 2024, 12:45 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:47
978
0
Лидер Первой лиги попрощался с четырьмя игроками
ФК Агробизнес

Футбольный клуб «Агробизнес» официально покинули четыре игрока команды.

Прервали сотрудничество с командой такие игроки: Даниил Волков, Сергей Заец, Виталий Мячин и Никита Фомин

«ФК «Агробизнес» благодарит игроков за работу в футбольном клубе «Агробизнес» и желает успехов в дальнейшей карьере», – написано в заявлении клуба.

Напомним, команда является лидером Первой лиги. За 14 сыгранных туров «Агробизнес» находится на первой строчке, имея в активе 28 баллов.

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Агробизнес Первая лига Украины
Андрій Вітренко Источник: ФК Агробизнес
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