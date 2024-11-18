Украина. Первая лига18 ноября 2024, 12:45 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:47
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Лидер Первой лиги попрощался с четырьмя игроками
Клуб решил расторгнуть соглашение с футболистами
18 ноября 2024, 12:45 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:47
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Футбольный клуб «Агробизнес» официально покинули четыре игрока команды.
Прервали сотрудничество с командой такие игроки: Даниил Волков, Сергей Заец, Виталий Мячин и Никита Фомин
«ФК «Агробизнес» благодарит игроков за работу в футбольном клубе «Агробизнес» и желает успехов в дальнейшей карьере», – написано в заявлении клуба.
Напомним, команда является лидером Первой лиги. За 14 сыгранных туров «Агробизнес» находится на первой строчке, имея в активе 28 баллов.
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