Лидер Первой лиги попрощался с четырьмя игроками

Футбольный клуб «Агробизнес» официально покинули четыре игрока команды.

Прервали сотрудничество с командой такие игроки: Даниил Волков, Сергей Заец, Виталий Мячин и Никита Фомин

«ФК «Агробизнес» благодарит игроков за работу в футбольном клубе «Агробизнес» и желает успехов в дальнейшей карьере», – написано в заявлении клуба.

Напомним, команда является лидером Первой лиги. За 14 сыгранных туров «Агробизнес» находится на первой строчке, имея в активе 28 баллов.