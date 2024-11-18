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Лига наций
18 ноября 2024, 11:14 | Обновлено 18 ноября 2024, 11:15
907
1

«Нам нужна только победа». Довбик заговорил о матче с Албанией

Артем верит в успех национальной команды

18 ноября 2024, 11:14 | Обновлено 18 ноября 2024, 11:15
907
1
«Нам нужна только победа». Довбик заговорил о матче с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями матча последнего тура группового этапа Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Албании.

«Нам нужна только победа, я так понимаю, чтобы занять второе место, чтобы попасть в Лигу А. Будем пытаться выиграть, но мы понимаем, что каждая игра на выезде – это нелегко. Поэтому нужно всем сейчас, самое главное, восстановиться и быть готовыми. потому что сейчас все команды пытаются играть в футбол, и сейчас нет команд, которые ты можешь на одной ноге обыграть. Нужно быть полностью готовым», – сказал Довбык.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее украинский форвард Артем Довбик объяснил причины неудачи национальной команды в матче против сборной Грузии.

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Артем Довбик Албания - Украина сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
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nick07
о, нулячий Довбень якісь коментарі дає.
Та пля, якби ти сраку рвав так як в клубі, то зараз не було б питання "виграти чи впасти на клас нижче". 
Ніфіга ви не будете рвати жили щоб виграти та хоча б зайняти 2 місце. 
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