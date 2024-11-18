«Нам нужна только победа». Довбик заговорил о матче с Албанией

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями матча последнего тура группового этапа Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Албании.

«Нам нужна только победа, я так понимаю, чтобы занять второе место, чтобы попасть в Лигу А. Будем пытаться выиграть, но мы понимаем, что каждая игра на выезде – это нелегко. Поэтому нужно всем сейчас, самое главное, восстановиться и быть готовыми. потому что сейчас все команды пытаются играть в футбол, и сейчас нет команд, которые ты можешь на одной ноге обыграть. Нужно быть полностью готовым», – сказал Довбык.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее украинский форвард Артем Довбик объяснил причины неудачи национальной команды в матче против сборной Грузии.