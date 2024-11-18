«Нам нужна только победа». Довбик заговорил о матче с Албанией
Артем верит в успех национальной команды
Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями матча последнего тура группового этапа Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Албании.
«Нам нужна только победа, я так понимаю, чтобы занять второе место, чтобы попасть в Лигу А. Будем пытаться выиграть, но мы понимаем, что каждая игра на выезде – это нелегко. Поэтому нужно всем сейчас, самое главное, восстановиться и быть готовыми. потому что сейчас все команды пытаются играть в футбол, и сейчас нет команд, которые ты можешь на одной ноге обыграть. Нужно быть полностью готовым», – сказал Довбык.
Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Ранее украинский форвард Артем Довбик объяснил причины неудачи национальной команды в матче против сборной Грузии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву
Джейк победил легендарного боксера единогласным решением судей
Та пля, якби ти сраку рвав так як в клубі, то зараз не було б питання "виграти чи впасти на клас нижче".
Ніфіга ви не будете рвати жили щоб виграти та хоча б зайняти 2 місце.