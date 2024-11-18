«Выбили два зуба». Как Шахтер мог закончить карьеру дебютанта сборной
Алексей Сыч пережил тяжелый футбольный период в юношестве
Директор академии львовского «Руха» Владимир Безубяк рассказал историю с юношеского периода дебютанта национальной сборной Украины Алексея Сыча. Футболисту выбили два зуба в матче против донецкого «Шахтера» на ДЮФЛУ.
«В старших классах Алексей на год остался без футбола, имея проблемы с бедром. Долгое время он даже не тренировался. Из интерната он не уходил, будучи рядом с ребятами. Сыч все преодолел!», – сказал функционер.
В настоящее время Алексей Сыч находится в расположении национальной сборной Украины, где продолжает подготовку к заключительному матчу группового этапа Лиги наций.
Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании.
Ранее украинский форвард Артем Довбик объяснил причины неудачи национальной команды в матче против сборной Грузии.
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