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Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 09:41 | Обновлено 18 ноября 2024, 10:41
1031
0

«Выбили два зуба». Как Шахтер мог закончить карьеру дебютанта сборной

Алексей Сыч пережил тяжелый футбольный период в юношестве

18 ноября 2024, 09:41 | Обновлено 18 ноября 2024, 10:41
1031
0
«Выбили два зуба». Как Шахтер мог закончить карьеру дебютанта сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Директор академии львовского «Руха» Владимир Безубяк рассказал историю с юношеского периода дебютанта национальной сборной Украины Алексея Сыча. Футболисту выбили два зуба в матче против донецкого «Шахтера» на ДЮФЛУ.

«В старших классах Алексей на год остался без футбола, имея проблемы с бедром. Долгое время он даже не тренировался. Из интерната он не уходил, будучи рядом с ребятами. Сыч все преодолел!», – сказал функционер.

В настоящее время Алексей Сыч находится в расположении национальной сборной Украины, где продолжает подготовку к заключительному матчу группового этапа Лиги наций.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании.

Ранее украинский форвард Артем Довбик объяснил причины неудачи национальной команды в матче против сборной Грузии.

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Алексей Сыч сборная Украины по футболу Рух Львов Шахтер Донецк Владимир Безубяк ДЮФЛУ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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