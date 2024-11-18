«Его уровень» Леоненко уничтожил звезду сборной Украины, сравнив с Роналду

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игре нынешнего форварда «сине-желтых» Артема Довбика в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Почему Довбик так блекло выступает за сборную? Это просто его уровень. В «Жироне» и «Роме» он может забивать, а в другой команде – нет. Значит, он не звезда. Роналду и Месси, почему-то, везде забивают, поэтому они звезды».

В 33 матчах за национальную сборную Украины Артем Довбик отметился 11 забитыми мячами.