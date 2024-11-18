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Лига наций
18 ноября 2024, 13:15 | Обновлено 18 ноября 2024, 13:42
2027
0

«Его уровень» Леоненко уничтожил звезду сборной Украины, сравнив с Роналду

Виктор недоволен игрой Артема Довбика

18 ноября 2024, 13:15 | Обновлено 18 ноября 2024, 13:42
2027
0
«Его уровень» Леоненко уничтожил звезду сборной Украины, сравнив с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игре нынешнего форварда «сине-желтых» Артема Довбика в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Почему Довбик так блекло выступает за сборную? Это просто его уровень. В «Жироне» и «Роме» он может забивать, а в другой команде – нет. Значит, он не звезда. Роналду и Месси, почему-то, везде забивают, поэтому они звезды».

В 33 матчах за национальную сборную Украины Артем Довбик отметился 11 забитыми мячами.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Артем Довбик Виктор Леоненко Криштиану Роналду Лионель Месси
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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