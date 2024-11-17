Кварцяный дал совет сборной Украины перед матчем с Албанией. Что сказал?

Украинский тренер Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от заключительного матча национальной сборной Украины на групповом этапе Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Албании.

«То есть верю, что шансы на победу есть. Хотя будет очень тяжело. Албанцы – такие очень неуступчивые игроки, агрессивные, физически крепкие. Приходилось с ними пересекаться во время тренерской работы. Если украинцы на игру в Тиране не выйдут волками, то… Даже не знаю.

Грузия тоже состоит из эмоциональных, страстных, темпераментных игроков. Но они – герои только тогда, когда их много. Албанцы же другие. Так каждый в одиночку может броситься на «штурм крепости». Они будут и сражаться, и кусаться. Я тренировал немало игроков из Балкан, албанцев в частности, поэтому знаю о чем говорю. Должны украинцы пересилить себя, сыграть из-за не могу. Только так удастся одержать победу», – сказал Кварцяный.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.