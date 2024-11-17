Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я остановился и подумал...» Кварацхелия прокомментировал ничью с Украиной
Лига наций
17 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:03
888
2

«Я остановился и подумал...» Кварацхелия прокомментировал ничью с Украиной

Главная звезда сборной Грузии прокомментировал матч с сине-желтыми

17 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:03
888
2
«Я остановился и подумал...» Кварацхелия прокомментировал ничью с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Звездный вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью в матче Лиги наций с национальной командой Украины (1:1).

«Относительно момента, созданного украинцами на последней минуте: Мамардашвили сыграл в своем стиле, ничего особенного он не сделал - такие сейвы он демонстрирует часто. Спасибо Георгию. Я остановился и подумал, что нам снова забьют. Но появился герой, который спас нас.

В Чехии, конечно, мы собираемся победить. Нам это нужно, чтобы занять первое или второе место в группе. Я давно говорю, что команда выходит на поле, чтобы побеждать. Имя соперника не имеет значения. Мы приедем и сделаем все, чтобы победить Чехию и добиться успеха», - сказал Кварацхелия.

Следующий матч сборная Украины сыграет уже 19 ноября с национальной командой Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Кварцяный дал совет сборной Украины перед матчем с Албанией. Что сказал?
«Трудная получилась игра». Защитник сборной Грузии – о матче с Украиной
ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко
Хвича Кварацхелия Гиорги Мамардашвили сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 16 ноября 2024, 16:30 113
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Лишь положительный итог матча в Батуми оставляет нас в игре

Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Футбол | 16 ноября 2024, 21:31 8
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 06:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 17.11.2024, 13:12
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
Футбол | 17.11.2024, 10:07
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
Хвіча, вам повезло що в збірній України є виконавці з квадратними очима. Коли такі м"ячі не забивають любителі в парку, то отримують від партнерів по-повній, а тут.....
Ответить
0
Alex Komnin
Щось його понесло. На Євро випадкаво потрапили, хоча мали бути норвезьці, як би не дурні правила. Зараз вже рахують себе не нижче Хорватії...З ким він вигравати збирається з Гурамом і Жоржем? Грузія зараз - щось на кшталт України кінця 90-х: Шевченко та інші.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 7
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 351
Футбол
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 23
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 34
Футбол
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем