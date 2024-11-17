«Я остановился и подумал...» Кварацхелия прокомментировал ничью с Украиной

Звездный вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью в матче Лиги наций с национальной командой Украины (1:1).

«Относительно момента, созданного украинцами на последней минуте: Мамардашвили сыграл в своем стиле, ничего особенного он не сделал - такие сейвы он демонстрирует часто. Спасибо Георгию. Я остановился и подумал, что нам снова забьют. Но появился герой, который спас нас.

В Чехии, конечно, мы собираемся победить. Нам это нужно, чтобы занять первое или второе место в группе. Я давно говорю, что команда выходит на поле, чтобы побеждать. Имя соперника не имеет значения. Мы приедем и сделаем все, чтобы победить Чехию и добиться успеха», - сказал Кварацхелия.

Следующий матч сборная Украины сыграет уже 19 ноября с национальной командой Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.