«Я остановился и подумал...» Кварацхелия прокомментировал ничью с Украиной
Главная звезда сборной Грузии прокомментировал матч с сине-желтыми
Звездный вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью в матче Лиги наций с национальной командой Украины (1:1).
«Относительно момента, созданного украинцами на последней минуте: Мамардашвили сыграл в своем стиле, ничего особенного он не сделал - такие сейвы он демонстрирует часто. Спасибо Георгию. Я остановился и подумал, что нам снова забьют. Но появился герой, который спас нас.
В Чехии, конечно, мы собираемся победить. Нам это нужно, чтобы занять первое или второе место в группе. Я давно говорю, что команда выходит на поле, чтобы побеждать. Имя соперника не имеет значения. Мы приедем и сделаем все, чтобы победить Чехию и добиться успеха», - сказал Кварацхелия.
Следующий матч сборная Украины сыграет уже 19 ноября с национальной командой Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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