Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальная звезда Полесья перейдет в другой клуб УПЛ. Что известно?
Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 17 ноября 2024, 12:50
959
0

Скандальная звезда Полесья перейдет в другой клуб УПЛ. Что известно?

Бени Макуана будет играть в «Карпатах»

17 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 17 ноября 2024, 12:50
959
0
Скандальная звезда Полесья перейдет в другой клуб УПЛ. Что известно?
ФК Полесье. Бени Макуана

Звездный легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана, неоднократно нарушавший дисциплину, продолжит карьеру во львовских «Карпатах». Об этом сообщил Игорь Бурбас.

«Мне казалось, что это любимец президента, но дисциплина подводит Макуана. Сейчас его отстранили от первой команды. По моей информации, он пойдет в аренду в Карпаты», – сказал журналист.

В составе житомирского клуба Бени сыграл в 24 поединках, отличившихся четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Контракт игрока с житомирским клубом действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 млн. евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» нашло центрального защитника в клубе УПЛ.

По теме:
«Люблю этот клуб». Дьекереш – про свой возможный трансфер
Гранды УПЛ и заграничные клубы. Названы претенденты на таланта Ворсклы
Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Бени Макуана Полесье Житомир трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко
Футбол | 17 ноября 2024, 12:28 3
ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко
ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко

Бывший игрок сборной считает ничью в Батуми закономерной

Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 16 ноября 2024, 16:30 113
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Лишь положительный итог матча в Батуми оставляет нас в игре

Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Бокс | 17.11.2024, 09:11
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Футбол | 17.11.2024, 09:00
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Футбол | 16.11.2024, 23:40
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 12
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 351
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем