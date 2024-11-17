Скандальная звезда Полесья перейдет в другой клуб УПЛ. Что известно?

Звездный легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана, неоднократно нарушавший дисциплину, продолжит карьеру во львовских «Карпатах». Об этом сообщил Игорь Бурбас.

«Мне казалось, что это любимец президента, но дисциплина подводит Макуана. Сейчас его отстранили от первой команды. По моей информации, он пойдет в аренду в Карпаты», – сказал журналист.

В составе житомирского клуба Бени сыграл в 24 поединках, отличившихся четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Контракт игрока с житомирским клубом действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 млн. евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» нашло центрального защитника в клубе УПЛ.