Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Трудная получилась игра». Защитник сборной Грузии – о матче с Украиной
Лига наций
17 ноября 2024, 12:28 | Обновлено 17 ноября 2024, 12:29
574
0

«Трудная получилась игра». Защитник сборной Грузии – о матче с Украиной

Гиорги Кочорашвили хотел порадовать местных фанатов

17 ноября 2024, 12:28 | Обновлено 17 ноября 2024, 12:29
574
0
«Трудная получилась игра». Защитник сборной Грузии – о матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Кочорашвили

Полузащитник национальной сборной Грузии Гиорги Кочорашвили подвел итоги ничейного матча с национальной сборной Украины (1:1) в пятом туре Лиги наций.

Трудная получилась игра. Команда хорошо начала, мы хорошо сыграли во втором тайме, но ожидаем большего. Мы пытаемся исправить свои ошибки и вернуться к следующей игре с тем настроением, которое характерно для этой команды, потому что сколько раз мы ни падали, мы верим, что встанем и порадуем грузинских болельщиков.

Нам не удавалось этого в последних трех играх, но если мы продолжим прогрессировать таким образом, мы сможем вместе все. Следующий матч с Чехией – это настоящий финал. Объединившись, мы сможем все» – сказал футболист.

Заключительную игру национальная сборная Грузии проведет против Чехии. Матч запланирован на 19 ноября.

Ранее украинский тренер Виталий Кварцяный подверг критике украинского форварда Артема Довбика за игру против сборной Грузии.

По теме:
Кварцяный дал совет сборной Украины перед матчем с Албанией. Что сказал?
«Я остановился и подумал...» Кварацхелия прокомментировал ничью с Украиной
ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко
сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Бокс | 17 ноября 2024, 09:11 0
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу

Легендарный британец оценил форму Майка

ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
Футбол | 16 ноября 2024, 19:15 0
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте

Мяч в свои в ворота отправил Соломон Кверквелия, сине-желтые вышли вперед на 7-й минуте

Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Футбол | 16.11.2024, 21:31
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Скандальная звезда Полесья перейдет в другой клуб УПЛ. Что известно?
Футбол | 17.11.2024, 12:49
Скандальная звезда Полесья перейдет в другой клуб УПЛ. Что известно?
Скандальная звезда Полесья перейдет в другой клуб УПЛ. Что известно?
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Футбол | 17.11.2024, 09:00
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
16.11.2024, 06:19 2
Бокс
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 10
Футбол
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 23:59 6
Бокс
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем