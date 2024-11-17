«Трудная получилась игра». Защитник сборной Грузии – о матче с Украиной

Полузащитник национальной сборной Грузии Гиорги Кочорашвили подвел итоги ничейного матча с национальной сборной Украины (1:1) в пятом туре Лиги наций.

Трудная получилась игра. Команда хорошо начала, мы хорошо сыграли во втором тайме, но ожидаем большего. Мы пытаемся исправить свои ошибки и вернуться к следующей игре с тем настроением, которое характерно для этой команды, потому что сколько раз мы ни падали, мы верим, что встанем и порадуем грузинских болельщиков.

Нам не удавалось этого в последних трех играх, но если мы продолжим прогрессировать таким образом, мы сможем вместе все. Следующий матч с Чехией – это настоящий финал. Объединившись, мы сможем все» – сказал футболист.

Заключительную игру национальная сборная Грузии проведет против Чехии. Матч запланирован на 19 ноября.

Ранее украинский тренер Виталий Кварцяный подверг критике украинского форварда Артема Довбика за игру против сборной Грузии.