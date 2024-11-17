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  4. ВИШНЯК – о Довбике: «Когда нападающий не забивает в таких моментах...»
Лига наций
17 ноября 2024, 11:47 | Обновлено 17 ноября 2024, 11:48
378
1

ВИШНЯК – о Довбике: «Когда нападающий не забивает в таких моментах...»

Известный украинский тренер раскритиковал нападающего

17 ноября 2024, 11:47 | Обновлено 17 ноября 2024, 11:48
378
1
ВИШНЯК – о Довбике: «Когда нападающий не забивает в таких моментах...»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Ярослав Вишняк раскритиковал нападающего национальной сборной Украины Артема Довбика за игру в в в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Артем выглядел оторванным от команды. Все наши игроки с хорошим атакующим потенциалом были сосредоточены на игре в защите, поэтому не так часто снабжали нападающего мячом. У Довбика была прекрасная возможность забить, но он ее упустил, пробив выше.

Не хватило качества в его действиях – это касается и реализации моментов, и игры в единоборствах, когда он мог сохранить мяч для своей команды. Да и вообще сложно на что-то претендовать, когда нападающий не забивает в таких эпизодах».

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Артем Довбик Ярослав Вишняк
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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