ВИШНЯК – о Довбике: «Когда нападающий не забивает в таких моментах...»

Известный украинский тренер Ярослав Вишняк раскритиковал нападающего национальной сборной Украины Артема Довбика за игру в в в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Артем выглядел оторванным от команды. Все наши игроки с хорошим атакующим потенциалом были сосредоточены на игре в защите, поэтому не так часто снабжали нападающего мячом. У Довбика была прекрасная возможность забить, но он ее упустил, пробив выше.

Не хватило качества в его действиях – это касается и реализации моментов, и игры в единоборствах, когда он мог сохранить мяч для своей команды. Да и вообще сложно на что-то претендовать, когда нападающий не забивает в таких эпизодах».