«Долой сник». Кварцяный раскритиковал звезду сборной Украины

Украинский тренер Виталий Кварцяный подверг критике защитника национальной команды Виталия Миколенко за слабую игру против сборной Грузии в матче группового этапа Лиги наций.

«Миколенко совсем сник. Играл исключительно на своей половине поля. Помню, в «Динамо» Виталий выполнял и дистанционную работу, как когда-то Лужный или Демьяненко – от флажка к флажку, вперед – назад, и так по двадцать раз за игру.

А сейчас Миколенко так не играет. Может, в «Эвертоне» так его переучили, поэтому и плетется эта команда где-то там среди аутсайдеров АПЛ», – заявил Кварцяный.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.