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Лига наций
17 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 17 ноября 2024, 11:54
3098
2

«Долой сник». Кварцяный раскритиковал звезду сборной Украины

Тренер заявил о спаде в игре Виталия Миколенко

17 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 17 ноября 2024, 11:54
3098
2
«Долой сник». Кварцяный раскритиковал звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский тренер Виталий Кварцяный подверг критике защитника национальной команды Виталия Миколенко за слабую игру против сборной Грузии в матче группового этапа Лиги наций.

«Миколенко совсем сник. Играл исключительно на своей половине поля. Помню, в «Динамо» Виталий выполнял и дистанционную работу, как когда-то Лужный или Демьяненко – от флажка к флажку, вперед – назад, и так по двадцать раз за игру.

А сейчас Миколенко так не играет. Может, в «Эвертоне» так его переучили, поэтому и плетется эта команда где-то там среди аутсайдеров АПЛ», – заявил Кварцяный.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.

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Виталий Миколенко Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Миколенко ніяк не відновиться після травм. 
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+1
sania
Абсолютна дурня. Микола з Забарним були кращі вчора. В атаку не бігає? То він захисник і перед ним Мудрик непередбачуваний. Захоче повернеться на підстраховку, не захоче не повернеться.. В захисті Микола справився , цього від нього вимагають тренери і в збірній і в Евертоні.
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-3
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