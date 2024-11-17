Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «У нас были шансы забить больше»
Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины (7:0) в матче 5-го тура Лиги наций:
«Было очень интересно наблюдать за игрой. Мы хорошо владели мячом, но также блестяще контратаковали. Наш уровень агрессии с мячом и вне его был действительно впечатляющим. В конце концов, мы более чем заслуженно получили 3 очка и победу. У нас были шансы забить больше, но забить 7 мячей против такого сильного соперника – это очень хорошо, и я очень счастлив.
Команда поразила меня. Даже когда мы сделали некоторые замены – думаю, при счете 5:0 мы выпустили 4 новых игроков – мы шли в правильном направлении. Мы старались продолжать в том же духе, и это также впечатляет. Не всегда легко выходить на поле, когда счет уже 5:0. Иногда теряешь настрой и продуктивность. Мы сделали все блестяще».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Культовый боксер проиграл единогласным решением судей
Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура ЛН (1:1)