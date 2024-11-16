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Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2024, 19:31 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:38
556
0

Далеко не первый. Сколько автоголов оформили соперники сборной Украины

12-й автогол соперников Украины

16 ноября 2024, 19:31 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:38
556
0
Далеко не первый. Сколько автоголов оформили соперники сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги наций сборная Грузии оформила мяч в свои ворота, когда защитник Соломон Кверквелия неудачно сыграл в своей штрафной после передачи Михаила Мудрика.

Этот мяч стал 12-м автоголом соперников в истории украинской национальной команды.

Кверквелия в свое время находился в составе «Металлиста 1925».

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Соломон Кверквелия Михаил Мудрик
Иван Зинченко Источник: X (Twitter)
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