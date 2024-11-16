Далеко не первый. Сколько автоголов оформили соперники сборной Украины

В матче 5-го тура Лиги наций сборная Грузии оформила мяч в свои ворота, когда защитник Соломон Кверквелия неудачно сыграл в своей штрафной после передачи Михаила Мудрика.

Этот мяч стал 12-м автоголом соперников в истории украинской национальной команды.

Кверквелия в свое время находился в составе «Металлиста 1925».