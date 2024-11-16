Переноса не будет. Матч Грузия – Украина начнется в запланированное время
Игра пройдет в Батуми в 19:00
Матч 5 тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины состоится в запланированное время, сообщает Суспильне Спорт.
Ранее сообщалось, что игру могут перенести из-за погодных условий в Батуми.В настоящее время в Грузии идет обильный дождь, который может навредить газону. Температура в Батуми составляет 13 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют усиление осадков к 19:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на «Батуме Арене». Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.
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