Переноса не будет. Матч Грузия – Украина начнется в запланированное время

Матч 5 тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины состоится в запланированное время, сообщает Суспильне Спорт.

Ранее сообщалось, что игру могут перенести из-за погодных условий в Батуми.В настоящее время в Грузии идет обильный дождь, который может навредить газону. Температура в Батуми составляет 13 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют усиление осадков к 19:00.

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Игра пройдет на «Батуме Арене». Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.