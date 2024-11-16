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Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 15:57 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:02
196
0

Иван ДИБАНГО: «Надеюсь, что после паузы в чемпионате я выйду на поле»

Защитник «Кривбасса» высказался о своем восстановлении после травмы

16 ноября 2024, 15:57 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:02
196
0
Иван ДИБАНГО: «Надеюсь, что после паузы в чемпионате я выйду на поле»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго высказался о самочувствии после травмы:

– Иван, во-первых, как твое самочувствие после восстановления?

– Могу сказать, что чувствую себя гораздо лучше. Однако трудно быстро восстанавливаться через два месяца без активных тренировок. Но я на верном пути и иду к своей цели. Хочу поблагодарить за такую ​​возможность наш медицинский штаб.

– У команды было четыре выходных. Команда успела перезагрузиться на завершающий этап чемпионата в этом году?

– Я знаю, что все ребята были дома, проводили время со своими семьями или друзьями. Это, безусловно, перезаряжает твой мозг, который необходим на этом этапе, ведь впереди серьезные последние четыре матча в первой части сезона. Мы будем пытаться победить во всех оставшихся турах, чтобы уйти в отпуск на как можно высшем месте в таблице.

– В матче против «Колоса» ты был в запасе. Готов был выйти на поле в случае необходимости?

– Перед матчем тренер сказал мне, что я не буду играть, поэтому это не стало для меня неожиданностью. Надеюсь, что после паузы в чемпионате выйду на поле. Я футболист, поэтому всегда хочу играть, играть лучше, однако, наверное, пока еще не готов на сто процентов. Мне нужно время не только для физического восстановления, но и для психологического.

– Бизимана, Кузык и Соса отправились в свои сборные. Как поддерживаете ребят, что хочешь им пожелать?

– Во-первых, хочу поздравить Дениса Кузыка, ведь он ждал этого вызова в молодежную сборную Украины. Я желаю ему хороших игр и удовольствия от них. Относительно Сосы и Бизи – они тоже настоящие профессионалы. Желаю им только победы со своими национальными командами.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма
Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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