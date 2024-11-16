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16 ноября 2024, 15:43 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:02
504
2

ОФИЦИАЛЬНО. Беседин и Пластун покинули Ордабасы

Казахстанский клуб простился с шестью футболистами

16 ноября 2024, 15:43 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:02
504
2
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин и Пластун покинули Ордабасы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Украинский форвард Артем Беседин покинул казахстанский «Ордабасы». Из клуба также ушел украинский защитник Игорь Пластун.

Как сообщает клубная пресс-служба, «Ордабасы» покинули сразу шестеро футболистов. Кроме украинцев из клуба ушел Айбол Абикен, Ловро Цвек, Сергей Игнатович и Реджиналдо.

Игорь Пластун в 2024 году провел 34 матча за команду, забил 3 гола. Артем Беседин в текущем году провел 33 матча и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный может сменить клубную прописку уже этой зимой.

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Игорь Пластун Артем Беседин Ловро Цвек Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу расторжение контракта трансферы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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vitaha33
Пластун забив практично стільки ж як Бєсєдін 😂
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+2
uausa
5 голів в чемпіонаті Казахстану для колись головної надії Динамо? 
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+1
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