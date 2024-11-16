ОФИЦИАЛЬНО. Беседин и Пластун покинули Ордабасы

Украинский форвард Артем Беседин покинул казахстанский «Ордабасы». Из клуба также ушел украинский защитник Игорь Пластун.

Как сообщает клубная пресс-служба, «Ордабасы» покинули сразу шестеро футболистов. Кроме украинцев из клуба ушел Айбол Абикен, Ловро Цвек, Сергей Игнатович и Реджиналдо.

Игорь Пластун в 2024 году провел 34 матча за команду, забил 3 гола. Артем Беседин в текущем году провел 33 матча и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный может сменить клубную прописку уже этой зимой.