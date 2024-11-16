Другие новости16 ноября 2024, 15:43 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:02
504
2
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин и Пластун покинули Ордабасы
Казахстанский клуб простился с шестью футболистами
16 ноября 2024, 15:43 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:02
504
2
Украинский форвард Артем Беседин покинул казахстанский «Ордабасы». Из клуба также ушел украинский защитник Игорь Пластун.
Как сообщает клубная пресс-служба, «Ордабасы» покинули сразу шестеро футболистов. Кроме украинцев из клуба ушел Айбол Абикен, Ловро Цвек, Сергей Игнатович и Реджиналдо.
Игорь Пластун в 2024 году провел 34 матча за команду, забил 3 гола. Артем Беседин в текущем году провел 33 матча и забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный может сменить клубную прописку уже этой зимой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 ноября 2024, 22:48 6
Победит ли в этом поединке хоть кто-то?
Бокс | 16 ноября 2024, 12:36 6
Деньги заработаны – и хорошо
Бокс | 16.11.2024, 06:19
Футбол | 16.11.2024, 14:47
Бокс | 16.11.2024, 07:36
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Пластун забив практично стільки ж як Бєсєдін 😂
5 голів в чемпіонаті Казахстану для колись головної надії Динамо?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.11.2024, 20:17 59
16.11.2024, 05:34 2
16.11.2024, 02:30 1
Футбол
16.11.2024, 07:41
Бокс
14.11.2024, 17:41 4
15.11.2024, 12:00 41