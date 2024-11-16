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Лига наций
16 ноября 2024, 13:21 |
291
0

Матч Албания – Украина рассудит рефери, ранее судивший матч Шахтера

На поединке шестого тура Лиги наций будет работать судейская бригада из Португалии

16 ноября 2024, 13:21 |
291
0
Матч Албания – Украина рассудит рефери, ранее судивший матч Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пинейру

19 ноября состоится матч шестого тура Лиги наций, в котором сыграют Албания и Украина.

Матч пройдет на стадионе «Air Albania» (Тирана). Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

На этом поединке будет работать судейская бригада из Португалии.

Главным арбитром матча станет Жоау Пинейру. На линиях помогать ему будут Бруну Жезуш и Лусиану Мая. Обязанности четвертого арбитра возложены на Жоау Гонсалвеша.

Пинейру – 36 лет, однако он неоднократно судил топовые поединки. Португалец работал на матче Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта» (0:3).

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина судейские назначения Жоау Пинейру
Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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