Матч Албания – Украина рассудит рефери, ранее судивший матч Шахтера
На поединке шестого тура Лиги наций будет работать судейская бригада из Португалии
19 ноября состоится матч шестого тура Лиги наций, в котором сыграют Албания и Украина.
Матч пройдет на стадионе «Air Albania» (Тирана). Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
На этом поединке будет работать судейская бригада из Португалии.
Главным арбитром матча станет Жоау Пинейру. На линиях помогать ему будут Бруну Жезуш и Лусиану Мая. Обязанности четвертого арбитра возложены на Жоау Гонсалвеша.
Пинейру – 36 лет, однако он неоднократно судил топовые поединки. Португалец работал на матче Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта» (0:3).
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