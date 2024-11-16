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Лига наций
16 ноября 2024, 13:26 | Обновлено 16 ноября 2024, 13:27
433
0

«Будут победы». Экс-игрок сборной Украины дал совет команде Реброва

Никита Каменюка верит в успех национальной команды

16 ноября 2024, 13:26 | Обновлено 16 ноября 2024, 13:27
433
0
«Будут победы». Экс-игрок сборной Украины дал совет команде Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Бывший игрок сборной Украины Никита Каменюка поделился ожиданиями от заключительных матчей национальной команды в групповом этапе Лиги наций.

«Игрокам нужно прислушиваться к тому, что говорит тренер и делать это. И все. Все критикуют только тогда, когда плохие матчи. Когда хорошие матчи, всех все устраивает. Даже в неудачных поединках эксперты, игроки и тренеры могут найти положительные моменты. Критиковать всегда легко после игры, а вот сказать, что нужно сделать и взять на себя ответственность может не каждый.

Будет тяжело, но будут победы. Для решения задачи нам нужны две победы? Они будут», – заявил Каменюка.

16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

Ранее Никита Каменюка назвал лучшего украинского футболиста, выступающего в Европе.

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Никита Каменюка Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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