«Будут победы». Экс-игрок сборной Украины дал совет команде Реброва
Никита Каменюка верит в успех национальной команды
Бывший игрок сборной Украины Никита Каменюка поделился ожиданиями от заключительных матчей национальной команды в групповом этапе Лиги наций.
«Игрокам нужно прислушиваться к тому, что говорит тренер и делать это. И все. Все критикуют только тогда, когда плохие матчи. Когда хорошие матчи, всех все устраивает. Даже в неудачных поединках эксперты, игроки и тренеры могут найти положительные моменты. Критиковать всегда легко после игры, а вот сказать, что нужно сделать и взять на себя ответственность может не каждый.
Будет тяжело, но будут победы. Для решения задачи нам нужны две победы? Они будут», – заявил Каменюка.
16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.
Ранее Никита Каменюка назвал лучшего украинского футболиста, выступающего в Европе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лишь положительный итог матча в Батуми оставляет нас в игре
На поединке шестого тура Лиги наций будет работать судейская бригада из Португалии