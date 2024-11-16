Леонид БУРЯК: «Матч с Грузией? Идеальный вариант, если будет победа»

Экс-наставник «желто-синих» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о сегодняшнем поединке Лиги наций Грузия – Украина.

– Какие шансы у сборной Украины добиться положительного результата в матче с Грузией?

– Шансы всегда есть. Только их реализовать надо. Мы сами себя поставили в такую ситуацию. Но у сборной Украины есть квалифицированные футболисты. Увидим, как они подготовятся и как они подойдут к этой игре. Матч будет с непростым соперником. Я думаю, что грузинская сборная сейчас прибавила. Сборная Грузии на своем поле – это достойный соперник. Я смотрел матч грузин с албанцами, который они проиграли. Албания в этой встрече очень здорово построила игру. У Грузии, в принципе, стопроцентных моментов не было, и албанцы выиграли 1:0. Но игра все равно была достаточно напряженная. Я думаю, что все зависит от наших ребят. Вопрос в том, кто и с каким тактическим планом выйдет на поле играть. Нет тупиковых ситуаций, хотя сами себе усложнили положение в группе. Но все равно, из этой ситуации можно выйти с честью. Конечно, нужно выигрывать оставшиеся два матча – с Грузией и Албанией.

– Матч будет в Батуми на стадионе, который вмещает 20 тысяч. Что скажете об этой арене и что можете еще добавить о грядущем противостоянии?

– Стадион хороший, поле хорошее. В Грузии всегда интересно играть. И стоит отметить, что в составе сборной Грузии больше футболистов играет заграницей, чем у Украины. У них достаточно много футболистов выступает в хороших европейских клубах, в том числе из Испании и Франции. И вратарь у грузин Мамардашвили достаточно элитный. Его в своих рядах хотят видеть многие европейские клубы. Я думаю, что должна быть хорошая игра. А за сборную Украины играют квалифицированные футболисты, которые представляют Динамо, Шахтер, Челси, Арсенал. Я думаю, что наши игроки должны подойти к этому матчу ответственно, потому ,что это не клубный уровень, а игра за национальную сборную. Ситуация для сборной Украины сложная, но она решаемая.



– И интересно будет противостояние атакующих линий команд. У Грузии – это Хвича Кварацхелия, а у Украины – Михаил Мудрик и Артем Довбик!

– Я бы не сравнивал Хвичу с Мудриком и всеми остальными. Кварацхелия все время играет за Наполи. Он является игроком основного состава неаполитанцев. Хвича в тонусе. А в каком сейчас состоянии Мудрик, Зинченко, Яремчук, мы же не знаем. Они не имеют постоянной игровой практики. А, когда футболисты не играют, то у них игровой тонус понижен. Также стало известно, что получил травму Ванат. Да, у нас хорошая команда, но сборная на данный момент не набрала достаточное количество очков. Команде нужны свежие, здоровые люди, которые выйдут на поле и будут отдаваться в матче, выполняя требования тренера. Надеемся, что сборная Украины добьется положительного результата в этой встрече. В каждой игре всегда есть варианты. Конечно, у Грузии хорошая линия атаки, в которой выделяется Хвича. Можно выделить также центральных защитников и вратаря. Конечно, у Грузии сбалансированная сборная. К тому же, они дома будут играть. Я надеюсь, что игра все-таки будет интересная. Идеальный вариант, если будет хорошая игра и победа! Но в нынешней ситуации нас интересует результат. Желаем сборной Украины удачи!

– Что можете сказать по поводу назначения на пост главного тренера Ромы Клаудио Раньери?

– Хороший тренер, который выиграл с Лестером чемпионат Англии. В предыдущих командах он хорошо работал. Посмотрим, как Рома будет играть с Раньери.