«Более профессионально». Легенда Зари сравнил УПЛ и Бундеслигу

Бывший капитан луганской «Зари» Никита Каменюка, ныне работающий в «Байере», рассказал об отличии между УПЛ и Бундеслигой. Никита также сказал о своей адаптации в Германии.

«Здесь игроки более профессионально относятся к себе, чем мы. Мы все любим говорить, что являемся профессионалами, но это необходимо подтверждать не только на играх, но и на тренировках, всех мероприятиях.

Здесь два часа работы – это два часа работы. Они не желают терять ни секунды. Всё проходит очень интенсивно. Футболисты сами готовятся к тренировкам. Занятие сразу начинается с нагрузки. Нет такого, чтобы разминка или еще что-то… Игрок должен быть готов»

Здесь я тоже набираюсь опыта. Мне нравится работать с детьми. Это приносит больше положительных эмоций, чем отрицательных. Когда я еще размышлял о завершении игровой карьеры, то хотел получить опыт работы с детьми.

К сожалению, в «Заре» не было академии на тот момент, а лишь команда U-19. Хотя я был счастлив поработать и там. Таким образом, сейчас заполняю пробелы», – сказал Никита.

Ранее Каменюка рассказал о своем отношении к руководству луганской «Зари».