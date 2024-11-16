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Германия
16 ноября 2024, 12:28 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:50
82
0

«Более профессионально». Легенда Зари сравнил УПЛ и Бундеслигу

Никита Каменюка рассказал о работе в «Байере»

16 ноября 2024, 12:28 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:50
82
0
«Более профессионально». Легенда Зари сравнил УПЛ и Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Каменюка

Бывший капитан луганской «Зари» Никита Каменюка, ныне работающий в «Байере», рассказал об отличии между УПЛ и Бундеслигой. Никита также сказал о своей адаптации в Германии.

«Здесь игроки более профессионально относятся к себе, чем мы. Мы все любим говорить, что являемся профессионалами, но это необходимо подтверждать не только на играх, но и на тренировках, всех мероприятиях.

Здесь два часа работы – это два часа работы. Они не желают терять ни секунды. Всё проходит очень интенсивно. Футболисты сами готовятся к тренировкам. Занятие сразу начинается с нагрузки. Нет такого, чтобы разминка или еще что-то… Игрок должен быть готов»

Здесь я тоже набираюсь опыта. Мне нравится работать с детьми. Это приносит больше положительных эмоций, чем отрицательных. Когда я еще размышлял о завершении игровой карьеры, то хотел получить опыт работы с детьми.

К сожалению, в «Заре» не было академии на тот момент, а лишь команда U-19. Хотя я был счастлив поработать и там. Таким образом, сейчас заполняю пробелы», – сказал Никита.

Ранее Каменюка рассказал о своем отношении к руководству луганской «Зари».

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Никита Каменюка Бундеслига чемпионат Германии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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