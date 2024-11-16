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Англия
16 ноября 2024, 12:53 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:56
978
0

Каменюка назвал лучшего украинца, выступающего в Европе

Никита отметил Илью Забарного

16 ноября 2024, 12:53 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:56
978
0
Каменюка назвал лучшего украинца, выступающего в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легендарный капитан «Зари» Никита Каменюка, ныне работающий в «Байере», рассказал, кого считает лучшим украинским легионером. Футболист отметил прогресс Ильи Забарного.

«Кто из наших легионеров сейчас больше всего радует меня? Илья Забарный. Он стабилен. Мне кажется, что Забарный скорее адаптировался, чем другие. На мой взгляд, Илья уже в Динамо был более профессиональным. Думаю, Забарный шагнет вперед в своей карьере», – сказал Никита.

Сейчас Илья Забарный находится в расположении национальной сборной Украины, которая готовится к заключительным матчам группового этапа Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Илью Забарного.

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Никита Каменюка Илья Забарный сборная Украины по футболу Лига наций Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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