16 ноября сборная Украины U-19 сыграет против Словении в отборе на ЧЕ

В субботу, 16 ноября, состоится поединок второго тура квалификации на чемпионат Европы-2025 между сборными Украины и Словении до 19 лет. Начнется футбольное противостояние в 13:00 по киевскому времени.

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Сборная Украины во главе с Дмитрием Михайленко неудачно стартовала в отборе на Евро. Национальная команда в первом туре уступила сборной Казахстана U-19 со счетом 1:2. Единственный мяч в составе Украины забил форвард Матвей Пономарнеко, реализовавший пенальти.

Национальная команда Словении U-19 также уступила в первой встрече квалификации. Представители Словении оказались слабее сборной Нидерландов U-19. Финальный счет 0:2.