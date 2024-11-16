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16 ноября 2024, 09:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 09:53
383
0

16 ноября сборная Украины U-19 сыграет против Словении в отборе на ЧЕ

Второй тур квалификации состоится в 13:00 по киевскому времени

16 ноября 2024, 09:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 09:53
383
0
16 ноября сборная Украины U-19 сыграет против Словении в отборе на ЧЕ
УАФ

В субботу, 16 ноября, состоится поединок второго тура квалификации на чемпионат Европы-2025 между сборными Украины и Словении до 19 лет. Начнется футбольное противостояние в 13:00 по киевскому времени.

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Сборная Украины во главе с Дмитрием Михайленко неудачно стартовала в отборе на Евро. Национальная команда в первом туре уступила сборной Казахстана U-19 со счетом 1:2. Единственный мяч в составе Украины забил форвард Матвей Пономарнеко, реализовавший пенальти.

Национальная команда Словении U-19 также уступила в первой встрече квалификации. Представители Словении оказались слабее сборной Нидерландов U-19. Финальный счет 0:2.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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