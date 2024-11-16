Макгинн оставил свой след в истории сборной Шотландии

15 ноября во время 5-го тура Лиги наций состоялся матч между сборными Шотландии и Хорватии на Хэмпден-Парк. В роли хозяев поля были шотландцы, которые одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный забитый мяч в этом матче был записан на Джона Макгинна. Кроме этого, Макгинн смог сравняться по количеству забитых голов с Элли Маккойстом, став 5-м игроком с наибольшим количеством голов за сборную Шотландии (19). Выше фулбека Астон Виллы расположены лишь следующие игроки: Хью Галлахер (23), Лоури Рейли (23), Денис Лоу (30) и Кенни Далглиш (30).

В этом сезоне Джон Макгинн провел всего 16 матчей за клуб и сборную, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Дмитрий БАНАР

Видео голов и обзор матча Шотландия – Хорватия (1:0)