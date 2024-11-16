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  4. Макгинн оставил свой след в истории сборной Шотландии
Лига наций
16 ноября 2024, 06:59 |
241
0

Макгинн оставил свой след в истории сборной Шотландии

Шотландский фулбек занял пятое место среди лучших голеадоров сборной с 19 голами

16 ноября 2024, 06:59 |
241
0
Макгинн оставил свой след в истории сборной Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября во время 5-го тура Лиги наций состоялся матч между сборными Шотландии и Хорватии на Хэмпден-Парк. В роли хозяев поля были шотландцы, которые одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный забитый мяч в этом матче был записан на Джона Макгинна. Кроме этого, Макгинн смог сравняться по количеству забитых голов с Элли Маккойстом, став 5-м игроком с наибольшим количеством голов за сборную Шотландии (19). Выше фулбека Астон Виллы расположены лишь следующие игроки: Хью Галлахер (23), Лоури Рейли (23), Денис Лоу (30) и Кенни Далглиш (30).

В этом сезоне Джон Макгинн провел всего 16 матчей за клуб и сборную, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Дмитрий БАНАР

Видео голов и обзор матча Шотландия – Хорватия (1:0)

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Джон Макгинн сборная Шотландии по футболу сборная Хорватии по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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