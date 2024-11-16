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16 ноября 2024, 03:20 | Обновлено 16 ноября 2024, 03:30
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СВИТОЛИНА: «Важно иметь людей, которые идут с тобой в одном направлении»

Элина рассказала о планах на 2024 год, важных турнирах и работе своего благотворительного фонда

16 ноября 2024, 03:20 | Обновлено 16 ноября 2024, 03:30
60
0
СВИТОЛИНА: «Важно иметь людей, которые идут с тобой в одном направлении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элина Свитолина (WTA 23) поделилась своими планами на ближайший год, рассказывая о своей работе в рамках благотворительного фонда и поддержку важных инициатив для Украины. Она отметила, что одна из главных мотиваций для нее – это ежедневная работа на благо своей страны и поддержка команды.

«Трудно, но это мотивация каждый день для меня и моей команды», – сказала Свитолина, описывая свою деятельность в фонде и работу над новыми проектами.

Особое внимание Элина уделила организации детских турниров, которые стали важным инструментом для выявления новых талантов. Кроме того, она высказалась о важном матче плей-офф Кубка Федерации против Австрии, который состоится в США. Это решающий момент для возвращения Украины в Мировую группу.

«Сейчас у нас будет матч плей-офф против Австрии, который состоится в Америке. Он важен для нас, потому что нужно нам выходить и возвращаться в Мировую группу. Это первое. Потом будет итоговый турнир для детей в Киеве, где будут выдавать гранты, где будут лучшие дети, которые отобрались с других турниров, которые мы проводили. Надеюсь, что мы сможем сделать еще больше для детей», добавила Свитолина.

Элина также поделилась радостью от того, что у нее есть команда единомышленников, которые поддерживают ее инициативы:

«Я очень рада, что у меня есть единомышленники. Очень важно иметь людей, которые идут с тобой и смотрят с тобой в одном направлении», – подытожила она.

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Элина Свитолина благотворительность
Альберт Чуфарличев Источник: YouTube
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