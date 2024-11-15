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Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:48
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Крис ван дер ВЕРДЕН: «Матч ПСВ – Шахтер будет особенным для меня»

Ассистенту Марино Пушича исполнилось 52 года

15 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:48
130
0
Крис ван дер ВЕРДЕН: «Матч ПСВ – Шахтер будет особенным для меня»
ФК Шахтар. Крис ван дер Верден

15 ноября день рождения у помощника главного тренера «Шахтера» Криса ван дер Вердена. Ему исполнилось 52 года

– Крис, с днем ​​рождения! Как вы проводите этот день? От кого из тренеров и игроков получили первые поздравления?
– Первыми меня поздравили Ерун Схепенс, Виталий Хливнюк, Александр Зубков и, конечно же, Мистер. Сегодня вечером я устраиваю вечеринку с семьей и друзьями. Приятно вернуться домой, чтобы отпраздновать своих близких.

– Вы почти год работаете в тренерском штабе Марино Пушича в «Шахтере». Что можете сказать о команде, клубе, Украине? Какие яркие впечатления за это время?
– Этот год работы в «Шахтере» стал для меня очень хорошим опытом, потому что я работаю в клубе с отличным коллективом, с которым мне нравится взаимодействовать каждый день. Также очень приятно делать одно дело с такими доброжелательными и преданными людьми, работающими в клубе. Я очень уважаю всех игроков за то, что они могут выступать в этих сложных обстоятельствах в столь трудный период. Все они – огромные профессионалы. Больше всего запомнились эмоции от одержанного нами золотого дубля – побед в чемпионате и Кубке. Что касается Украины, то она произвела на меня отличное впечатление, хотя сейчас для страны тяжелое время. Я заметил, что в Украине люди очень дружелюбные и приветливые. Я надеюсь, что война закончится очень скоро.

– Вы много лет работали в системе ПСВ. В скором времени «Шахтер» будет играть с чемпионом Нидерландов. Наверное, вам это будет особый матч?
– Да, это особый матч для меня, я ведь работал в «ПСВ» 18 лет: сначала как игрок, а потом как тренер. Будет отлично встретиться со многими людьми, которые все еще работают в клубе.

– Вы живете в Эйндговене недалеко от местного стадиона. В городе уже ощущается ажиотаж перед матчем Лиги чемпионов «ПСВ» – «Шахтер»?
– Да, я очень волнуюсь, потому что болельщики и люди вокруг меня думают, что имеют шанс выиграть, но мы собираемся доказать, что они ошибаются! Но если мы одержим победу, я не уверен, что моя семья и друзья будут общаться со мной после игры.

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Марино Пушич Украинская Премьер-лига Лига чемпионов ПСВ - Шахтер ПСВ
Іван Распутін Источник: ФК Шахтер Донецк
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