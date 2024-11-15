ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист из УПЛ получил дебютный вызов в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор принял решение вызвать в национальную команду 25-летнего правого фулбека «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Для Додо этот вызов в стан «селесао» стал дебютным. Защитник призван заменить Вандерсона, который получил желтую карточку во вчерашнем поединке квалификационного турнира на ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1) и теперь будет отбывать дисквалификацию за перебор «горчичников».

Додо должен будет присоединиться к сборной Бразилии уже сегодня, в пятницу, 15 ноября в Салвадоре (столица штата Баия).

Дебютировать за сборную Бразилии Додо может 20 ноября, когда «селесао» примут национальную команду Уругвая.

Напомним, Додо перешел из «Шахтера» в «Фиорентину» летом 2022 года за 15,4 миллионов евро. В текущем розыгрыше Серии А на счету бразильца 12 поединков и 1 результативная передача.