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Чемпионат мира
15 ноября 2024, 22:24 |
1224
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист из УПЛ получил дебютный вызов в сборную Бразилии

Додо вскоре сможет провести первый официальный поединок за «селесао»

15 ноября 2024, 22:24 |
1224
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист из УПЛ получил дебютный вызов в сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор принял решение вызвать в национальную команду 25-летнего правого фулбека «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Для Додо этот вызов в стан «селесао» стал дебютным. Защитник призван заменить Вандерсона, который получил желтую карточку во вчерашнем поединке квалификационного турнира на ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1) и теперь будет отбывать дисквалификацию за перебор «горчичников».

Додо должен будет присоединиться к сборной Бразилии уже сегодня, в пятницу, 15 ноября в Салвадоре (столица штата Баия).

Дебютировать за сборную Бразилии Додо может 20 ноября, когда «селесао» примут национальную команду Уругвая.

Напомним, Додо перешел из «Шахтера» в «Фиорентину» летом 2022 года за 15,4 миллионов евро. В текущем розыгрыше Серии А на счету бразильца 12 поединков и 1 результативная передача.

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Додо Фиорентина сборная Бразилии по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЧМ-2026 по футболу
Алексей Сливченко Источник: Бразильская конфедерация футбола
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