Названа величайшая легенда в истории футбола. Не Месси и КриРо. Кто лидер?
Наибольшее признание получил Йохан Кройф
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых легендарных людей в истории футбола.
Лидером списка является трехкратный обладатель Золотого мяча легендарный Йохан Кройф. За нидерландцем разместился бразилец Пеле, который является единственным футболистом, который трижды выиграл чемпионат мира. Бронза рейтинг у бывшего немецкого защитника Франца Бекенбауэра.
На четвертой строчке разместился рекордсмен по количеству Золотых мячей Лионель Месси, а за ним идет португальский голеадор Криштиану Роналду.
В топ-10 рейтинга также вошли Диего Марадона, Жузеп Гвардиола, Альфредо ди Стефано, Ференц Пушкаш и Алекс Фергюсон.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Десятка самых легендарных людей в истории футбола
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