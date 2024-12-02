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02 декабря 2024, 00:15 |
274
0

Названа величайшая легенда в истории футбола. Не Месси и КриРо. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Йохан Кройф

02 декабря 2024, 00:15 |
274
0
Названа величайшая легенда в истории футбола. Не Месси и КриРо. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых легендарных людей в истории футбола.

Лидером списка является трехкратный обладатель Золотого мяча легендарный Йохан Кройф. За нидерландцем разместился бразилец Пеле, который является единственным футболистом, который трижды выиграл чемпионат мира. Бронза рейтинг у бывшего немецкого защитника Франца Бекенбауэра.

На четвертой строчке разместился рекордсмен по количеству Золотых мячей Лионель Месси, а за ним идет португальский голеадор Криштиану Роналду.

В топ-10 рейтинга также вошли Диего Марадона, Жузеп Гвардиола, Альфредо ди Стефано, Ференц Пушкаш и Алекс Фергюсон.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Десятка самых легендарных людей в истории футбола

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Йохан Кройф Пеле Франц Беккенбауэр Лионель Месси Криштиану Роналду Диего Марадона Жузеп Гвардиола Альфредо ди Стефано Ференц Пушкаш Алекс Фергюсон рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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