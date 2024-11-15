Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Следует лишить Кварацхелию мяча»
Лига наций
15 ноября 2024, 21:32 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:50
198
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Следует лишить Кварацхелию мяча»

Бывший игрок сборной Украины прогнозирует победу украинцев в Батуми

15 ноября 2024, 21:32 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:50
198
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Следует лишить Кварацхелию мяча»
ФК Днестр. Олег Шелаев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как должны сыграть подопечные Сергея Реброва, чтобы завтра победить в Батуми грузинскую сборную в Лиге наций по футболу:

«Прежде всего, нужно лишить Хвичу Кварацхелию мяча, тогда шансы резко возрастут. Но если серьезно, то исход матча во многом будет зависеть от того, удастся ли нашим ребятам осложнить жизнь «звезде» хозяев. Для этого нужно встречать Хвичу как можно выше, действовать компактно, с качественным прикрытием.

Убежден, что у тренера Сергея Реброва есть план нейтрализации Кварацхелии, и все будет зависеть от его реализации. Мы же можем только выдвигать гипотезы, но у нас мало информации о том, в каком игровом состоянии находятся футболисты. Это знает только тренерский штаб во главе с Ребровым.

Хорошо, что хотя бы появилась определенность с Артемом Довбиком, который, скорее всего, завтра выйдет на поле. Другое дело, насколько он готов показать все, на что способен. Надеюсь, что в Батуми сборная Украины будет настроена на победу. Верю, что наши ребята одержат победу — 1:0».

Ранее мы сообщали, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил Йожефу Сабо на критику сборной Украины.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
Лидеру Руха сделали повторную операцию на колене
Кипр минимально обыграл Литву, оставив её без очков
инсайд Лига наций сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Олег Шелаев Хвича Кварацхелия Сергей Ребров
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
Футбол | 15 ноября 2024, 03:02 7
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»

Андрей вспомнил легендарный сезон

Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Бокс | 15 ноября 2024, 11:48 5
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком

Победит ли в этом поединке хоть кто-то?

Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Футбол | 15.11.2024, 16:41
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор
Футбол | 15.11.2024, 22:19
Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор
Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15.11.2024, 09:15
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
15.11.2024, 05:30
Футбол
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 9
Футбол
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
14.11.2024, 07:47
Бокс
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 2
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем