ОФИЦИАЛЬНО. Футболист, который был самым дорогим в мире, остался без клуба
Поль Погба и «Ювентус» разорвали контракт
31-летний французский хавбек Поль Погба остался без клуба.
Туринский «Ювентус» официально сообщил о расторжении соглашения с Погба. Французский хавбек находится в активном поиске нового клуба. Велики шансы, что он подпишет контракт с «Интер Майами».
С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.
В 2017 году Поль Погба установил на то время трансферный рекорд, перейдя из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.
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