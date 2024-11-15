ОФИЦИАЛЬНО. Футболист, который был самым дорогим в мире, остался без клуба

31-летний французский хавбек Поль Погба остался без клуба.

Туринский «Ювентус» официально сообщил о расторжении соглашения с Погба. Французский хавбек находится в активном поиске нового клуба. Велики шансы, что он подпишет контракт с «Интер Майами».

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

В 2017 году Поль Погба установил на то время трансферный рекорд, перейдя из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.