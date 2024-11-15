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Молодежные турниры
15 ноября 2024, 21:07 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:16
148
0

ВИДЕО. Хлань с пенальти сократил отставание Украины U-21 в спарринге

Сборная Украины U-21 проводит товарищеский матч с Португалией U-21

15 ноября 2024, 21:07 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:16
148
0
ВИДЕО. Хлань с пенальти сократил отставание Украины U-21 в спарринге

15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка проходит товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче

На 56-й минуте Максим Хлань ударом с пенальти сократил отставание в счете (2:3).

ГОЛ! 2:3. Максим Хлань, 56 мин (пен)

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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