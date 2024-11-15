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Молодежные турниры
15 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:46
322
0

ВИДЕО. Автогол Батагова дал Португалии перевес в два мяча после 1-го тайма

Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к Евро-2025 U-21

15 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 20:46
322
0
ВИДЕО. Автогол Батагова дал Португалии перевес в два мяча после 1-го тайма
УАФ

15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка проходит товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче

На 45-й минуте Арсений Батагов провел автогол, и португальцы получили перевес в два мяча (3:1).

ГОЛ! 3:1. Арсений Батагов, 45 мин (автогол)

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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