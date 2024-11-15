Молодежные турниры15 ноября 2024, 19:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:08
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ВИДЕО. Батагов открыл счет с пенальти, но португальцы быстро отыгрались
В дебюте спарринга Португалия U-21 и Украина U-21 обменялись голами
15 ноября 2024, 19:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:08
307
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15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка проходит товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы в матче
На 4-й минуте Арсений Батагов с пенальти вывел сине-желтых вперед (1:0). Португальцы сравняли счет на 17-й минуте (1:1).
ГОЛ! 0:1. Арсений Батагов, 4 мин (пен)
Видеозапись матча
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