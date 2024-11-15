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Кубок африканских наций
15 ноября 2024, 18:34 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:08
740
1

Форвард донецкого Шахтера отыграл 90 минут за сборную Буркина-Фасо

Лассина Траоре имел несколько хороших возможностей, чтобы отличиться

15 ноября 2024, 18:34 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:08
740
1
Форвард донецкого Шахтера отыграл 90 минут за сборную Буркина-Фасо
Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации Кубка Африканских Наций между сборными Буркина-Фасо и Сенегала.

У хозяев поля с первых минут играл форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре. У нападающего было несколько хороших моментов, но отличиться ему не удалось.

Сенегальцы забили единственный и победный гол на 83-й минуте. Автором мяча стал Хабиб Диарра.

Сенегал лидирует в группе L с 13 очками. Сборная Буркина-Фасо также гарантировала себе выход из группы, набрав 10 очков. 6-й тур для обеих команд станет формальностью. Другие участники группы – сборные Бурунди (4 очка) и Малави (1 очко).

Кубок Африканских Наций. Квалификация. 14 ноября.

Буркина-Фасо – Сенегал – 0:1

Гол: Диарра, 83.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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