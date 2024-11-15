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Украина. Вторая лига
15 ноября 2024, 17:09 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:16
1631
1

Украинский клуб, пострадавший от обстрела рф, покинули 6 футболистов

Киевский «Локомотив» устроил кадровую чистку в команде

15 ноября 2024, 17:09 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:16
1631
1
Украинский клуб, пострадавший от обстрела рф, покинули 6 футболистов
ФК Локомотив

Киевский «Локомотив» официально объявил о расторжении контрактов сразу с шестью футболистами.

По сообщению клубной пресс-службы, «железнодорожники» простились с защитниками Даниилом Сидоренко и Владиславом Блазунем, вингерами Эдвардом Кобаком и Даниилом Янюком, хавбеками Богданом Мельником и Ярославом Доброхотовым.

Киевский «Локомотив» в турнирной таблице группы Второй лиги идет пятым, набрав 17 очков.

В начале нынешнего года «Локомотив» пострадал от ракетной атаки оккупантов – была повреждена клубная база и тренировочные поля клуба.

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Локомотив Киев Эдвард Кобак Богдан Мельник Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Локомотив Киев
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Комментарии 1
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luceorius
Допис Олег Вахоцький звучить кострубувато  .  Якщо в автора труднощі з відмінками прізвищ, то краще написати - "з команди відраховані:", і далі за текстом. 
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