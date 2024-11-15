Украинский клуб, пострадавший от обстрела рф, покинули 6 футболистов

Киевский «Локомотив» официально объявил о расторжении контрактов сразу с шестью футболистами.

По сообщению клубной пресс-службы, «железнодорожники» простились с защитниками Даниилом Сидоренко и Владиславом Блазунем, вингерами Эдвардом Кобаком и Даниилом Янюком, хавбеками Богданом Мельником и Ярославом Доброхотовым.

Киевский «Локомотив» в турнирной таблице группы Второй лиги идет пятым, набрав 17 очков.

В начале нынешнего года «Локомотив» пострадал от ракетной атаки оккупантов – была повреждена клубная база и тренировочные поля клуба.