Украинский клуб, пострадавший от обстрела рф, покинули 6 футболистов
Киевский «Локомотив» устроил кадровую чистку в команде
Киевский «Локомотив» официально объявил о расторжении контрактов сразу с шестью футболистами.
По сообщению клубной пресс-службы, «железнодорожники» простились с защитниками Даниилом Сидоренко и Владиславом Блазунем, вингерами Эдвардом Кобаком и Даниилом Янюком, хавбеками Богданом Мельником и Ярославом Доброхотовым.
Киевский «Локомотив» в турнирной таблице группы Второй лиги идет пятым, набрав 17 очков.
В начале нынешнего года «Локомотив» пострадал от ракетной атаки оккупантов – была повреждена клубная база и тренировочные поля клуба.
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