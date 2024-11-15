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  4. Звезда МЮ: «Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду»
Англия
15 ноября 2024, 15:41 |
732
0

Звезда МЮ: «Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду»

Бруну Фернандеш вспомнил свой дебютный вызов в сборную Португалии

15 ноября 2024, 15:41 |
732
0
Звезда МЮ: «Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Нынешний капитан «Манчестер Юнайтед» и один из лидеров национальной сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о своем звездном соотечественнике Криштиану Роналду.

«Когда я приехал в сборную Португалии, меня окружали большие игроки, которыми я восхищался, и я был очень застенчив. Я не хотел ни с кем разговаривать. Я пожимал руки с опущенной головой, и Криштиану не было там, когда я приехал, он начал говорить со мной, назвал мое имя… и сказал мне: «Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за «Спортинг» .

Есть много вещей, которых вы не знаете – нужно постоянно быть рядом с ним, чтобы знать, какова его жизнь.

Помню, как вернулся в комнату, чтобы поговорить со своими друзьями и семьей… Он смотрел мои игры, откуда он знает мое имя? Ведь я впервые приехал в сборную, и ты восхищаешься этими игроками и всегда думаешь, что они не знают, кто ты такой», – сказал Бруно.

Ранее Фернандеш обратился к новому тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму.

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Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига сборная Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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