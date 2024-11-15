Звезда МЮ: «Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду»
Бруну Фернандеш вспомнил свой дебютный вызов в сборную Португалии
Нынешний капитан «Манчестер Юнайтед» и один из лидеров национальной сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о своем звездном соотечественнике Криштиану Роналду.
«Когда я приехал в сборную Португалии, меня окружали большие игроки, которыми я восхищался, и я был очень застенчив. Я не хотел ни с кем разговаривать. Я пожимал руки с опущенной головой, и Криштиану не было там, когда я приехал, он начал говорить со мной, назвал мое имя… и сказал мне: «Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за «Спортинг» .
Есть много вещей, которых вы не знаете – нужно постоянно быть рядом с ним, чтобы знать, какова его жизнь.
Помню, как вернулся в комнату, чтобы поговорить со своими друзьями и семьей… Он смотрел мои игры, откуда он знает мое имя? Ведь я впервые приехал в сборную, и ты восхищаешься этими игроками и всегда думаешь, что они не знают, кто ты такой», – сказал Бруно.
Ранее Фернандеш обратился к новому тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму.
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