Новый тренер Довбика: «Я закончил с работой наставника. Всем отвечал «нет»
Раньери прокомментировал возвращение в Рому
Новый тренер «Ромы» Клаудио Раньери рассказал о своем возвращению в команду, где играл в качестве футболиста и дважды был наставником.
«Я уже закончил с работой тренера. За последние три месяца я получил больше предложений, чем после титула АПЛ с «Лестером». И всегда говорил нет. Я отвечал, что могу вернуться только в две команды: в «Рому» или «Кальяри».
«Я начинал карьеру игрока в «Роме» и завершу карьеру тренера в «Роме».
«Задача? Задача сыграть как можно лучше. Конечно, у нас есть бонусы за достижение определенных целей, но на этот момент нужно вернуться к победам и быть стабильными», – сказал Раньери.
Команда Артема Довбика в Серии A идет на 12-й позиции.
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