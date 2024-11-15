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Италия
15 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:07
1055
0

Новый тренер Довбика: «Я закончил с работой наставника. Всем отвечал «нет»

Раньери прокомментировал возвращение в Рому

15 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:07
1055
0
Новый тренер Довбика: «Я закончил с работой наставника. Всем отвечал «нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Новый тренер «Ромы» Клаудио Раньери рассказал о своем возвращению в команду, где играл в качестве футболиста и дважды был наставником.

«Я уже закончил с работой тренера. За последние три месяца я получил больше предложений, чем после титула АПЛ с «Лестером». И всегда говорил нет. Я отвечал, что могу вернуться только в две команды: в «Рому» или «Кальяри».

«Я начинал карьеру игрока в «Роме» и завершу карьеру тренера в «Роме».

«Задача? Задача сыграть как можно лучше. Конечно, у нас есть бонусы за достижение определенных целей, но на этот момент нужно вернуться к победам и быть стабильными», – сказал Раньери.

Команда Артема Довбика в Серии A идет на 12-й позиции.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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