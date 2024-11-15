«Преданный поклонник клуба». Известно, как Бауманн стал игроком МЮ

Полузащитник юношеской сборной Украины (U-19) Захар Бауманн рассказал, как ему удалось попасть в академию «Манчестер Юнайтед». Футболист был замечен, когда ему было 5 лет.

«Еще когда мне было около пяти лет, меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб. Так что, можно сказать, вся моя футбольная жизнь прошла в Манчестере. Я давно занимаюсь в клубе, прошел очень многих тренеров и стал именно в МЮ тем, кем я стал. О себе могу сказать, что я не только игрок «Манчестер Юнайтед», но и преданный поклонник клуба», – сказал Захар.

В нынешнем сезоне Бауманн сыграл в девяти матчах юношеских команд Манчестер Юнайтед, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Захар назвал украинского футболиста, который мог бы помочь Рубену Амориму в «Манчестер Юнайтед».