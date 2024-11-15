Мареска не планирует отпускать конкурента Мудрика в Манчестере Юнайтед

«Челси» не планирует отпускать французского полузащитника Кристофера Нкунку в Манчестер Юнайтед, несмотря на предметный интерес со стороны красных дьяволов.

Как сообщает издание Football Insider, главный тренер лондонцев Энцо Мареска хотел бы сохранить состав команды в его нынешнем виде – не намерен продавать звездного футболиста в расположение прямого конкурента.

В нынешнем сезоне Нкунку забил 8 голов и отдал 1 ассист в 15 матчах за лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что игрок «Манчестер Юнайтед» назвал украинца, который усилил бы команду Аморима