Мареска не планирует отпускать конкурента Мудрика в Манчестере Юнайтед
Кристофер Нкунку останется в Лондоне
«Челси» не планирует отпускать французского полузащитника Кристофера Нкунку в Манчестер Юнайтед, несмотря на предметный интерес со стороны красных дьяволов.
Как сообщает издание Football Insider, главный тренер лондонцев Энцо Мареска хотел бы сохранить состав команды в его нынешнем виде – не намерен продавать звездного футболиста в расположение прямого конкурента.
В нынешнем сезоне Нкунку забил 8 голов и отдал 1 ассист в 15 матчах за лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что игрок «Манчестер Юнайтед» назвал украинца, который усилил бы команду Аморима
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