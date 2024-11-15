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  4. Мареска не планирует отпускать конкурента Мудрика в Манчестере Юнайтед
Англия
15 ноября 2024, 14:44 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:45
238
0

Мареска не планирует отпускать конкурента Мудрика в Манчестере Юнайтед

Кристофер Нкунку останется в Лондоне

15 ноября 2024, 14:44 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:45
238
0
Мареска не планирует отпускать конкурента Мудрика в Манчестере Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

«Челси» не планирует отпускать французского полузащитника Кристофера Нкунку в Манчестер Юнайтед, несмотря на предметный интерес со стороны красных дьяволов.

Как сообщает издание Football Insider, главный тренер лондонцев Энцо Мареска хотел бы сохранить состав команды в его нынешнем виде – не намерен продавать звездного футболиста в расположение прямого конкурента.

В нынешнем сезоне Нкунку забил 8 голов и отдал 1 ассист в 15 матчах за лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что игрок «Манчестер Юнайтед» назвал украинца, который усилил бы команду Аморима

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Кристофер Нкунку Челси Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Энцо Мареска
Олег Вахоцкий Источник: Football Insider
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